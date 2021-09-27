9月27日要闻回顾｜国家电网：最大可能避免拉闸限电；国家已启动中央冻猪肉储备收储；广电总局：停止播出“美容贷”及类似广告_凤凰网

【国务院：严格监管面向低龄儿童的校外网络教育培训】 日前，国务院印发《中国儿童发展纲要（2021—2030年）》。纲要明确，加强未成年人网络保护，不得为未满十六周岁儿童提供网络直播发布者账号注册服务；规范校外培训，切实减轻学生课外培训负担，严格监管面向低龄儿童的校外网络教育培训等。 【国家电网：最大可能避免出现拉闸限电情况】 9月27日，针对当前供电形势，国家电网公司表示，全力以赴打好电力保供攻坚战，保障基本民生用电需求，最大可能避免出现拉闸限电情况，坚决守住民生、发展和安全底线。 【国家卫健委：降低家庭生育、教育、养育负担，释放生育意愿】 9月27日，在国新办召开的新闻发布会上，国家卫生健康委党组成员、国家中医药管理局党组书记、副局长余艳红介绍，将多措并举、综合施策，切实降低家庭生育教育养育的负担，充分释放年轻人的生育意愿。 【国家发改委：猪粮比价进入过度下跌一级预警区间，国家已启动中央冻猪肉储备收储】 据国家发展改革委监测，9月20日-24日当周，全国平均猪粮比价为4.93∶1。按照国家发展改革委、财政部、农业农村部、商务部、市场监管总局等部门联合印发的《完善政府猪肉储备调节机制…