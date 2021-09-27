台内政部盼旅馆转社宅 10月公布规划

【大纪元2021年09月27日讯】（大纪元记者袁世钢台湾台北报导）政府为达到8年20万户 社会住宅 的目标，除了直接兴建、包租代管之外， 内政部 次长 花敬群 日前透露正在准备“第三条路”，而他也于27日在立法院答询时说明，就是要与在疫情下失去收入来源的 旅馆 业者合作，转轨为社宅3年或5年；相关政策规划最快可于10月公布。 花敬群 日前指出，“第三条路”是将现有的私有房屋做为未来 社会住宅 标的。而他27日进一步说明， 旅馆 业者因疫情影响经营得很辛苦，预估未来2、3年会有很多旅馆倒闭，因此希望业者能直接与政府合作，将旅馆转轨为社会住宅3年或5年，让业者在这段期间内能有稳定收入、度过难关，同时也可解决社宅需求。 花敬群强调，希望透过政府直接兴办的方式进行，但实质上是业者的资产，大家一起合作； 内政部 目前已经跟旅馆公会做过第一轮的沟通，“大家都非常期待”。内政部也会持续滚动检讨，思考如何让民间的住宅资源能参与到社宅体系中。 此外，立委罗美玲质询时问及，营建署去（2020）年3月28日就发布民间参与兴办社宅说明，但迄今为何仍未收到任何申请？花敬群则回应，民间兴建社宅当然有帮助，但考量土…