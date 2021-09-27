天津市拟出台“非改租”新政

据天津日报消息，为贯彻落实《国务院办公厅关于加快发展保障性租赁住房的意见》，加快发展保障性租赁住房，日前，天津市住房城乡建设委会同相关部门起草了《关于非居住存量房屋改建为保障性租赁住房的指导意见（征求意见稿）》，面向社会公开征求意见。根据征求意见稿，天津行政区域内合法建设的，闲置和低效利用的商业办公、旅馆、厂房、仓储、科研教育等非居住存量房屋，经区政府组织联合审查认定后，允许改建为保障性租赁住房。根据国家和天津市有关规定，不符合建设用地准入条件的工业及仓储用地，不得改建为保障性租赁住房。 根据征求意见稿，改建保障性租赁住房项目应当符合城市发展规划、区域功能定位和产业发展等要求，符合保障性租赁住房年度建设计划，重点布局在轨道交通沿线、公交站点周边、工业产业园区、商业商务集聚区、高校及科研院所周边等人口聚集、交通便利、配套完善、租赁住房需求旺盛的区域，促进租赁住房供需平衡和职住平衡。 改建保障性租赁住房项目由政府给予土地、财税、金融等政策支持，充分发挥市场机制作用，引导多主体投资、多渠道供给。改建后的保障性租赁住房项目主要解决符合条件的新市民、青年人等群体的住房困难问题，以建筑面积不超过7…