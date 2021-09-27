政经谭 央行：维护房地产市场健康发展 维护住房消费者合法权益-房产频道-和讯网

央行：维护 房地产 市场健康发展 维护住房消费者合法权益 9月27日，据中国人民银行官网消息，中国人民银行货币政策委员会2021年第三季度（总第94次）例会于9月24日在北京召开。 会议认为，今年以来我国统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，有效实施宏观政策，经济总体延续恢复态势。稳健的货币政策保持连续性、稳定性、可持续性，科学管理市场预期，努力服务实体经济，有效防控金融风险。贷款市场报价利率改革红利持续释放，货币政策传导效率增强，贷款利率稳中有降，人民币汇率预期平稳，双向浮动弹性增强，发挥了宏观经济稳定器功能。 据观点地产新媒体了解，会议指出，当前全球疫情仍在持续演变，外部环境更趋严峻复杂，国内经济恢复仍然不稳固、不均衡。要加强国内外经济形势边际变化的研判分析，加强国际宏观经济政策协调，防范外部冲击，集中精力办好自己的事，搞好跨周期政策设计，统筹做好今明两年宏观政策衔接，支持经济高质量发展。 房地产方面，会议提出要维护房地产市场的健康发展，维护住房消费者的合法权益。推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和防控风险能力。 同时，在货币政策方面，会议还指出，稳健的货币政策要…