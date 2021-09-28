广东清远通报一密接者：轨迹涉高铁、酒店、景区 已对其活动区域进行临时管控新冠肺炎清远广东

原标题：广东清远通报一密接者：轨迹涉高铁、酒店、景区，已对其活动区域进行临时管控 “清远发布”微信公众号9月28日消息，9月24日和25日，澳门确诊2例输入关联病例，患者分别为27岁和32岁男性尼泊尔籍，均在金皇冠中国大酒店任职保安。 9月27日晚，清远市接报1例澳门确诊病例的密切接触者张某某曾在清远市活动。市、区新冠肺炎疫情防控指挥部立即启动应急响应，经卫健、公安、疾控部门联合流行病学调查，该密接者曾于9月24日-26日在清城丽枫酒店（清远轻轨站清远大道店，下同）、蓝波湾休闲中心（丽枫酒店旁，下同）、顺盈时代广场、丁香码头，以及清新古龙峡景区等场所活动。 现将轨迹公布如下： 密接者张某某，男，30岁，为澳门来清旅游人员，26日晚在澳门隔离酒店集中隔离，9月25日和26日新冠病毒核酸检测结果为阴性。 [9月24日] 10时许-12时许：从珠海乘坐D3842次列车（03车厢）抵达广州南站，随后在站内换乘G6172次列车（07车厢）抵达清远站。 12时许-13时许：乘坐网约车到达丽枫酒店（清远轻轨站清远大道店，下同）办理入住。 14时许-15时许：步行至好食家餐厅（清远大道好好日子客家农庄…