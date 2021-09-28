山西灵丘：“农业+旅游”助力乡村美丽蝶变

近年来，山西省大同市灵丘县充分发挥自身资源特色和优势，把有机旱作农业和乡村旅游作为转变农业发展方式的新途径和振兴区域经济的突破口，采取“党政主导、规划先行，产业支撑、市场运作，社会参与、共同富裕”的模式，在加速旅游发展的同时，推动了乡村自然资本的快速增值，共同打造生态优美、产业兴旺、生活美好的“农业+旅游”产业链。 新华社记者 柴婷 摄 近年来，山西省大同市灵丘县充分发挥自身资源特色和优势，把有机旱作农业和乡村旅游作为转变农业发展方式的新途径和振兴区域经济的突破口，采取“党政主导、规划先行，产业支撑、市场运作，社会参与、共同富裕”的模式，在加速旅游发展的同时，推动了乡村自然资本的快速增值，共同打造生态优美、产业兴旺、生活美好的“农业+旅游”产业链。 新华社记者 柴婷 摄 近年来，山西省大同市灵丘县充分发挥自身资源特色和优势，把有机旱作农业和乡村旅游作为转变农业发展方式的新途径和振兴区域经济的突破口，采取“党政主导、规划先行，产业支撑、市场运作，社会参与、共同富裕”的模式，在加速旅游发展的同时，推动了乡村自然资本的快速增值，共同打造生态优美、产业兴旺、生活美好的“农业+旅游”产业链。 新…