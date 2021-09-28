中国珠海2021年9月28日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 霍尼韦尔（纳斯达克交易所代码：HON）与北京飞机维修工程有限公司 （以下简称“Ameco”）在第十三届中国国际航空航天博览会上签署了建立HGT1700型辅助动力装置（APU）维修能力的合作备忘录。霍尼韦尔将为Ameco建立该项能力提供技术支持和航材供应，助其为中国国际航空股份有限公司（以下简称“国航股份”）空客A350飞机上装配的该型号APU提供维修保障。此次深化合作将帮助Ameco扩大其APU产品维修范围并缩短维修周期，为航司客户提供更快更好的服务。

此外，霍尼韦尔还授权Ameco为波音737经典机型（737CL）上装配的GTCP85-129型APU提供维护维修及大修服务。霍尼韦尔与Ameco的合作由来已久。此前Ameco已获许成为霍尼韦尔131-9A、131-9B、331-350 以及331-500型号APU维修单位，霍尼韦尔为其提供航材供应、零备件维修和整机更换等方面的支持。

“随着亚太区内飞机数量不断增长，继续扩大在中国的APU 维修能力至关重要，霍尼韦尔期待与Ameco携手为区域内航司提供更快捷的维修服务。” 霍尼韦尔中国及航空航天集团亚太区总裁林世伟说：“霍尼韦尔拥有超过100年的航空业丰富经验，我们一直致力于为客户提供高品质的产品和服务，使每一次飞行更安全、更高效。”

国航股份总工程师、Ameco董事长倪继良表示：“很高兴与霍尼韦尔继续深化合作，此举将进一步提升Ameco的APU维修能力，同时，本地化的维修能力也将为更多客户提供更完善的维修服务。Ameco始终坚持创新发展，为保障客户机队安全高效运营不断做出努力。”

APU是飞机设备的重要组成部分，可在飞机处于地面时提供电力和空调气源以确保乘客舒适度，并在飞行员准备启动主发动机时为其提供气源。霍尼韦尔APU以其可靠性和较低的维护成本而著称，可节省大量燃油，保障机队高效运营，提高航司盈利能力，并提升飞行的舒适性和安全性。霍尼韦尔的第一台APU于1950首次投入使用。截至目前，霍尼韦尔已生产超过100,000台APU。当前，36,000多台在役APU分别安装在支线、公务和商用等领域的150多种固定翼和旋翼机型上。

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霍尼韦尔与Ameco深化合作 助其建立新的APU维修能力 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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