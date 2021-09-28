乐高集团加大战略投资，2021年上半年增长强劲

零售额，收入和营业利润实现两位数增长

让全世界更多儿童可以通过玩乐来进行学习和发展

零售额增长 36% 。

收入增长 46% ，达 230 亿丹麦克朗。

营业利润增长 104% ，达 80 亿丹麦克朗。净利润增长 140% ，达 63 亿丹麦克朗。

现金流表现强劲，达 58 亿丹麦克朗。

在全球和多个主要市场的份额均有所增长。

年初至今，携手乐高基金会捐赠15亿丹麦克朗，以支持儿童在玩乐中学习和成长。

上海2021年9月28日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 乐高集团今天公布了截至2021年6月30日的上半年财务报告。与2020年同期相比，收入增长了46%，达到230亿丹麦克朗。零售额增长36%，超过玩具行业整体水平。同时，集团在全球和主要市场的份额均有所增加。

在对长期增长项目加大战略投资的同时，乐高集团在上半年的营业利润达到80亿丹麦克朗，与2020年同期相比增长了104%。

乐高集团首席执行官倪志伟（Niels B. Christiansen）表示：“我们对上半年在各个领域取得的进展非常满意。我们强大的产品组合吸引了许多新的积木拼搭爱好者，并推动了业绩的增长。与2020年相比，疫情产生的影响及限制逐步减少，我们的工厂得以持续运营，大多数零售店铺也重新开始营业，这些都推动了我们业务的发展。”

“我们对电子商务、产品创新和全球供应链领域的多年持续投资，使我们受益匪浅。强劲的财务表现使得我们能够加速在可持续发展和数字化领域的战略投资。”

倪志伟表示：“我特别感谢我们优秀的团队。尽管在过去的六个月内，面临着种种挑战和不确定性，他们还是持续不懈地努力，为世界各地更多的家庭带去玩乐体验。”

在全球各大市场均实现了两位数增长

乐高集团在全球各大市场都实现了两位数的零售额增长，这得益于出色的执行力和多样化的产品组合，吸引了所有年龄段和爱好的消费者。在所有产品组合中，乐高®城市组，乐高®星球大战系列，乐高®哈利•波特系列，乐高®创意百变高手系列和乐高®机械组的表现最为抢眼。

尽管乐高集团在新零售模式、电子商务、数字化转型、可持续化产品和运营等重大长期发展项目进行了显著的投资，集团在今年上半年取得的营业利润还是增长了一倍以上。同时，营业利润受到了货运和原材料成本价格增加的影响。

倪志伟表示:“展望2021年下半年，消费者对乐高产品的需求依旧强劲。长远来看，随着消费逐步回归到疫情前的水平，我们预期营收增长也将趋于平稳，以更具可持续性的水平稳步发展。 基于这一趋势，结合我们加速对长期增长项目的投资布局，集团的利润增长水平也将以更平稳的态势发展。”

“我们希望通过战略投资，在实现业务可持续发展的同时，为儿童和他们的未来创造积极影响。其中，数字化发展和可持续发展至关重要。目前，我们已经在这两大领域取得了非常好的进展。未来，我们也将继续发展我们的玩乐体验和品牌建设，以更多样化的乐高玩乐体验回馈给所有消费者。”

打造一个可持续发展的未来

乐高集团在创造更可持续的产品方面也取得了全新进展。今年6月，乐高集团发布了一款由可回收PET塑料瓶为原材料制成的乐高原型积木，以减少对不可再生原材料的依赖。此外，乐高集团还完成了用纸袋代替其产品包装盒中的一次性塑料袋的测试，并将从2022年初逐步开始采用新的纸质包装。 这确保了乐高集团在2025年前可以实现所有包装100%使用可持续材料的目标。

令人难忘的线上和店内品牌体验

2021年上半年，乐高集团在实体和数字零售渠道上的投资获得了回报。与去年同期相比，乐高集团在自有电商平台和合作伙伴电商平台的销售额获得了50%的增长。

此外，乐高集团还推出了一种全新的零售模式，并预计于2021年下半年引进到约60家零售店铺中。该零售模式于2021年6月在乐高纽约品牌旗舰店的开业仪式上正式发布，致力于为消费者创造沉浸式、娱乐化和令人难忘的品牌体验。

乐高集团持续在全球扩大零售布局，于2021年上半年新开了60多家品牌零售店，其中40多家位于中国。截止2020年6月30日，乐高集团在全球已拥有737家品牌零售店，其中的291家位于中国（包括5家乐高品牌旗舰店和255家乐高授权专卖店）。

2021年下半年，乐高集团将加速投资，以推进集团长期、全面的数字化发展。全新的数字化平台、产品和工作方式将助力打造以数字化为驱动的品牌长期目标，为儿童、消费者、合作伙伴和员工创造与众不同的数字化体验。目前，除了位于比隆的乐高集团总部和伦敦办公室，乐高集团在上海和哥本哈根也开设了数字化人才中心。

对下一代创造积极的影响

乐高集团持续帮助世界各地的儿童通过玩乐来进行学习和发展。已有超过120万儿童受益于乐高集团的产品捐赠和当地社区活动。

年初至今，乐高集团和持有集团25%股份的乐高基金会，已宣布捐赠超过15亿丹麦克朗（2.35亿美元），通过相关组织和机构支持处于困境的儿童和家庭。其中，包括9.4亿丹麦克朗（1.5亿美元）用于抗击新冠疫情，关注儿童健康和发展；1.4亿丹麦克朗（2300万美元）用于支持儿童教育；向帮助海地和阿富汗困境家庭的组织捐助1亿丹麦克朗（1570万美元）; 以及为乐高集团所参与的社区活动提供资金支持，以支持儿童通过玩乐进行学习和发展。

倪志伟表示：“对于乐高集团的每个人来说，唯一且最大的动力就是看到我们能对后代产生积极的影响。无论是在孩子们亟需帮助时，还是在培养终身受益的新技能时，乐高玩乐体验和乐高品牌都将一如既往地积极响应。我们非常自豪能够为此贡献，并承诺将尽我们所能持续启迪和培养未来的建设者。”

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乐高集团加大战略投资，2021年上半年增长强劲 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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