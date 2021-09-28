DEKRA德凯为ALE SIP Devices阿朗终端颁发中国首张cDEKRAus证书

暨DEKRA德凯与ALE SIP Devices阿朗终端战略合作签署仪式在苏州举行

苏州2021年9月28日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年9月24日，DEKRA德凯与ALE SIP Devices阿朗终端于苏州举办战略合作签约仪式，与此同时，DEKRA德凯为ALE SIP Devices阿朗终端颁发CB证书及中国首张cDEKRAus证书。ALE SIP Devices阿朗终端总经理李振刚、运营总监张岩、DEKRA德凯亚太区高级副总裁Dr. Kilian Aviles、DEKRA德凯苏州实验室总经理冯剑波、销售和国际认证高级经理王悦、安规经理吴永浩等出席此次战略合作协议签署及颁证仪式。

会上，李振刚与Dr. Kilian Aviles分别介绍双方公司历史、发展进程及战略发展方向。ALE SIP Devices阿朗终端作为企业终端通信领域音视频专家，依托百余年通信行业积淀，以创新驱动，为全球合作伙伴和终端用户提供先进的音视频软硬件通信产品，让商务连接更简单。DEKRA德凯作为世界知名的第三方检验检测认证机构，深耕中国市场，为产品质量和科技创新保驾护航。此次双方携手签署战略合作协议，承诺将在电子、通信等领域建立深度合作关系，充分利用彼此专家团队及软硬件资源，实现优势互补及合作共赢。

李振刚表示：“我们的品牌在通信行业历经百余年锤炼和考验，从欧洲走向全球。行业和市场不断加速变化，我们始终带着血液里的工匠精神，秉持客户至上、快速敏捷、友好可靠的理念，迎接挑战和机遇。阿朗终端持续创新产品，增强与各方伙伴的共赢合作，致力于实现简单高效的企业通信，为客户创造更高价值。和德凯这样对品质严格把关的企业合作，一方面体现我们对品质的严苛要求，另一面进一步督促我们继续保持全球认可的品质，行销全球、服务世界客户。”

Dr. Kilian Aviles说道：“ALE SIP Devices阿朗终端和DEKRA德凯的合作有着非常重要的战略意义。DEKRA德凯依托全球各地经验丰富的专家团队和先进的检测设备，持续不断提供专业化和本地化的服务给各个领域的广大客户。我们持续关注行业动态，持续投入对于新技术新标准的解读和研发，一直坚持与企业共同探讨技术与质量的提升方案，坚守一站式服务的宗旨，为广大企业的产品质量保驾护航，助力企业的产品顺利进出口全球各地。”

签署仪式后，苏州实验室总经理冯剑波为ALE SIP Devices阿朗终端颁发CB证书及中国首张cDEKRAus证书。ALE SIP Devices阿朗终端的产品（ALE-2 DeskPhone，H3G DeskPhone, H3P DeskPhone and H6 DeskPhone）凭借出色质量，顺利通过DEKRA德凯的测试和认证。获得DEKRA德凯颁发的CB证书，标志着ALE SIP Devices阿朗终端产品符合安全、质量等一系列国际认证要求。而获得cDEKRAus证书，意味着产品可流通于加拿大及美国市场。在cDEKRAus认证评估过程中，面对产品零部件认证的高标准，DEKRA德凯提供技术指导，针对电信设备声学测试（Acoustic tests for telecommunications equipment）作出专业评估，帮助ALE SIP Devices阿朗终端顺利拿到DEKRA德凯颁发的中国首张cDEKRAus证书。

DEKRA德凯苏州实验室总经理冯剑波对ALE SIP Devices阿朗终端表示祝贺：“DEKRA德凯拥有超过25年的检测无线通讯产品的能力和服务经验，为信息通讯类产品企业提供全球认证服务，获得了国内外客户的一致认可。在本次合作的CB和cDEKRAus认证过程中，双方工程团队秉承专业和严谨的态度，历经两个多月的共同努力，ALE SIP Devices阿朗终端顺利获得了由DEKRA德凯颁发的中国首张cDEKRAus证书，为其产品顺利通关海外获得了双重保障。”

ALE SIP Devices阿朗终端运营总监张岩谈及双方合作，说道：“在设计、选材、制造和售后的整个产品生命周期中，我们一直强调质量管控。我们采用行业质量管理体系，例如TL9000，交付超越标准的产品，例如在年度返修率、到货不良率方面远低于行业平均数。和德凯的合作，以及获得中国首张cDEKRAus证书，是对自身严格要求的选择和验证。”

DEKRA德凯，作为获得美国职业安全与健康管理局（OSHA）授权的美国国家认可实验室（NRTL），提供覆盖北美市场的一站式认证服务，可为专注全球市场的制造商提供测试和认证服务，为众多计划出口美国和加拿大市场的产品授予cDEKRAus认证标识。

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