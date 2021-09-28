浪潮在世界互联网大会发布系列新品

嘉兴2021年9月28日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 9月27日，在2021年世界互联网大会上，浪潮发布了云洲工业智能系列解决方案、云溪数据库2.5、浪潮云智能运维V2.0、浪潮inIoT智能物联网平台、行业数字平台（IDP）3.0、数字县域、应急智脑等新品和成果。

四大工业智能解决方案 驱动数字化转型

浪潮云洲依托全球技术创新中心及工业智能高级分析平台（CloudSTEAM平台），打造四大工业智能领域全新解决方案。

智慧供应链管理解决方案，旨在打通售后备件供应链上下游，助力售后业务全方位提升；

智能机械加工闭环解决方案，实现在线全检，智能刀补，提升工厂生产效率；

企业安全生产管控解决方案，提供安全生产体系建设、运行、风险隐患双控一体化服务；

工业企业能源管理解决方案，为的是实现降耗和低碳，助力绿色化发展。

云溪数据库2.5 构建分布式数据未来

浪潮云溪数据库2.5秉持“自主研发国产分布式数据库，支撑国家战略”的价值主张，在“分布式、HTAP、兼容”三大核心功能方面进行了性能提升。一写多读分布式架构解决工业互联网数据高频采集场景下对数据并发、高吞吐的要求，支持在线水平扩展解决了业务高峰时期单机性能瓶颈等。

浪潮云智能运维2.0 云数共建管运护航

浪潮云智能运维2.0涉及应用质效管理系统、业务运营系统、业务迁移实施服务等板块的新品发布。智能运维2.0的发布，极大增强了浪潮云“建管运”连续体服务能力，在云应用、云平台、硬件资源等方面提供一体化运营、运维支撑，实现业务数字化、智能化管理。

浪潮inIoT智能物联网平台 从互联到智联

浪潮inIoT智能物联网平台，推动“ERP+IoT+AI大数据”策略，加速企业全业务数字化转型，打造智慧企业。基于浪潮inIoT智能物联网平台，浪潮联合生态伙伴发布了智能制造、智慧粮食、智慧矿山、智慧水务等行业数字化解决方案。

三项数字化成果 打造智慧行业新引擎

浪潮行业数字平台（IDP）3.0，是集行业云服务管理平台、行业数据工厂、行业应用服务、行业能力中枢、行业使能控制台为一体的数字中台类产品，对硬件资源、虚拟资源、应用、数据、服务等对象一体化运维、运营管理。

浪潮县域数字化综合体，是集智能大数据中心、基础设施中心、全域感知中心，社会治理平台、治安防控平台、应急指挥平台、环境保护平台、安全生产平台、基层服务平台为一体，促进区域地理空间信息资源的共建共享。

浪潮应急智脑，以数据为驱动，通过数字技术与应急管理业务深度融合，实现应急资源数据化、智能化，精准防控风险、精准处置事故、精准调度力量，保障民众的生命财产安全。

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