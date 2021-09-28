携程商旅走进广州：助力粤港澳大湾区企业数字化转型

广州2021年9月28日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 日前，携程集团发布第二季度财报显示，商旅管理业务营收同比增上141%，已经超过了疫情前的同期水平。以广州为中心的华南区域已经成为携程商旅的业务核心之一。

9月27日，由携程商旅主办的“商旅·共生”研讨会之走进广州成功举办。继厦门站、成都站之后，携程商旅再邀约百位知名企业代表、商旅生态合作伙伴共聚粤港澳大湾区的中心城市 — 广州，一同从商旅行业出发探讨企业管理新模式，看商旅管理如何助力企业在数字化转型之路上实现“弯道超车”。



携程商旅走进广州活动现场

大湾区、自贸岛的发展机遇下的商旅期待

2006年携程正式进军商旅板块，同期在广州便设立了华南区的业务驻点，逐步建立了机酒、销售、运营等一系列业务团队，为本地企业提供专业的差旅管理服务。携程商旅CEO张勇在致辞中谈到：“随着粤港澳大湾区的蓬勃发展，广州作为大湾区的重要中心城市，这座城市的数字生命力对华南区域、对粤港澳大湾区的数字经济建设，都将发挥着举足轻重的作用。携程商旅期待着站在数字经济的风口上，为广州及更多粤港澳大湾区的客户带来新的价值。”



携程商旅华南区域分公司总经理白丽萍

从“商旅前景”来看，当前国内CR4刚过20%，而在欧美发达国家CR4已超过50%。根据国内市场与国际市场的比较，预计中国TMC行业还将有10倍乃至更多的增长空间。携程商旅华南区域分公司总经理白丽萍分析了当下及未来商旅管理市场的发展态势，相信随着疫情的控制、未来国内市场的持续深耕及亚太市场的开拓、大湾区和自贸岛发展等多个机遇，国内商旅市场将迎来另一个快速增长期。

从“产品赋能”上来看，携程商旅通过为客户构建数字差旅行业性解决方案，帮助企业在数字化转型和智能化改造过程中积累经验，从而助力企业在数字化转型上踏入快速道。携程商旅产品总监宋长利为与会嘉宾介绍了在数据及技术力的加持下，携程商旅帮助企业打破数据孤岛的一站式差旅平台解决方案。

数字管控、一站解决背后的服务与资源输出

自2006年开始布局商旅管理领域以来，携程商旅通过打造技术力、产品力、服务力的三辆马车成为国内领先的商旅管理公司，先后为12000余家大型企业、世界五百强，52万家中小企业提供专业的商旅服务。

从“服务助力”来看，当前携程商旅拥有一千余人的服务团队，秉承“暖心、简单、主动、信任”的HEAT服务理念，为客户提供日常咨询及应急处理、企业定制化ONSITE、BOSSVIP专属等多类型服务。携程商旅客服中心总经理龚国英女士于会中分享了当前服务团队的支持情况、保障体系搭建及日常运维等内容。当前，携程商旅客服电话接通率高达98%以上，应答时长在20秒内，客户满意度高于90%。

从“需求资源”来看，随着新一波差旅出行需求增长，全国商务酒店和商旅业务市场回暖明显，超过疫情前水平。当前携程商旅酒店业务交易额已实现逆势增长，同比实现三位数百分比的增长。携程商旅酒店供应链华南总经理樊琼在会上分享了当前携程商旅的酒店业务如何通过技术实力及数据分析逻辑，为商旅客户提供出差产品的价值参考，通过在各地区打造专业的采购团队，从而为客户提升出行的选择多样性及舒适度。

观点+经验，打造商旅管控新标杆

作为中国500强企业之一，越秀集团已形成以金融、房地产、交通基建、现代农业为核心产业，造纸等传统产业和未来可能进入的战略性新兴产业在内的“4+X”现代产业体系。



广州越秀企业集团股份有限公司财务部资深高级经理沈琪

2012年，越秀集团启动“转型升级发展”， 逐步进行智能化、信息化升级工作，其中携程商旅为越秀集团提供商旅管理服务。广州越秀企业集团股份有限公司财务部资深高级经理沈琪于会上分享了企业差旅数字化转变路程，详尽阐述了数字分析带来的企业数字进阶。当前，越秀集团内部已实现多系统接洽，明确流程运转及人员职责，完成端到端的管理优化。据报告显示，越秀三万五千余名员工出差在线预订比例高达99%，基本实现预订自助化，差旅费用总体节省23.3%，差旅平台的建设取得了显著成效。

当数字技术和实体经济得到加速融合，“如何在数字化转型之路上实现弯道超车”成为企业管理者的共同课题。最后的圆桌讨论环节，在携程商旅市场CMO宗慧雯的主持下，南方传媒股份有限公司办公室副主任王茜女士、健合（中国）有限公司采购部经理徐忠京先生、花园酒店市场营销总监梁健芬女士、携程商旅全国销售总经理陈盈霖先生分别从当前企业数字化转型现状及矛盾、企业数字化转型的影响和价值、国内商旅行业内需体系现状及发展、对未来商旅业的期待等方面做了观点表达及精彩讨论。

当前，携程商旅客户覆盖互联网、金融、医药等众多行业，注册用户超2500万。随着数字化的进程提速和大湾区的快速发展，携程商旅将继续以高质量的产品、服务作为基石，通过技术、数据的双驱动，为广州及粤港澳大湾区的更多企业创造商旅价值，一同共生、共赢、共创。

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