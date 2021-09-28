深圳2021年9月28日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 9月15日，由《商学院》杂志主办，《中国经营报》、中经报智库联合主办的“价值驱动成长 — 2021年第五届《商学院》商业领袖高峰论坛暨第五届寻找中国最具价值企业颁奖典礼”在北京隆重举办。招商信诺人寿保险有限公司（简称为“招商信诺人寿”）凭借多元化的产品及贴心的服务，摘得“优秀产品价值奖”殊荣。

此次被授予“优秀产品价值奖”得益于招商信诺人寿自2003年成立以来，坚持以客户为中心，开发了多款兼具多元与定制化的保险产品，以满足客户不同人生周期保障的配置需求；并于2019年创建了高净值客户专属服务品牌“家和”，在为客户提供以保险保障为核心的财富传承及健康管理定制化解决方案的同时，还在健康管理、品质生活方式体验等多个层面提供定制化专属增值服务。

“以客户需求为导向”多元定制化的保险保障体系。在保险保障方面，招商信诺人寿不断设计优化客户及其家族切实所需的保障产品，满足其财富管理和传承及一站式健康管理的需求，构筑财富和健康安全的重要防线。例如：以财富传承为主基调的“传家系列”、以高品质医疗服务为标准的中高端医疗险“醇享醇悦系列”、企业留才利器“团体中高端医疗系列”以及关注退休保障的“自在系列”等。

在品质服务方面，招商信诺人寿建立了一体化、个性化、高品质的VIP客户专享权益体系，包括：全程“管家式”的私人医生服务体系 — 从私属医疗管家、专属病案管理服务到联动国内外上千位医疗专家组成的团队，为客户提供覆盖健康与疾病全程的医疗健康服务；绿色“直通式”的重疾管理体系 — 从国内外专家第二诊疗意见到境内外就医、住院安排，从药品购买规划服务到药品递送上门服务等，直通全球40多个国家和地区的1,500,000多家医疗机构，帮助客户“全球找医”、“全球找药”，与病魔时间赛跑；整合“一站式”的康养服务体系 — 身心健康体检、心理援助计划、上门护理、上门理疗、中医调养、全球紧急救援，不一而足，力求精细化深耕客户需求，灵活定制，满足客户个性化品质需求。

在本届论坛上，招商信诺人寿还联合胡润百富、《商学院》杂志，重磅发布《2021中国高净值人群健康投资白皮书》，从财富健康和身心健康两个维度，对在健康服务领域有领先需求的高净值人群进行研究，全面揭示其健康、财富、传承的密码，从中发现对健康服务产业发展有益的启示。

基于持续对客户需求的深刻洞察，招商信诺人寿致力通过一系列的产品及配套服务体系的精雕细琢，全面打造招商信诺人寿的产品价值体系，让招商信诺人寿得以满足不同层次客户的需求，提供具品质的保险服务。未来，招商信诺人寿将继续秉持“以客户为中心”的经营理念，推进产品与服务持续创新，帮助更多的人更健康，更幸福，更有保障！

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品质彰显价值，招商信诺人寿荣获“优秀产品价值奖” – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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