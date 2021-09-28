北京2021年9月28日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 9月27日， 第三方检测认证机构TUV南德意志集团（以下简称“TUV南德”）受邀出席2021世界智能网联汽车大会。TUV南德全球交通服务部首席技术官、国际智能网联汽车合作联盟（以下简称“IAMTS”）联合创始人及执行主席Alexander Kraus于未来出行与智慧物流主题峰会做主旨演讲，分享了TUV南德在确保智能网联汽车安全可控发展领域所作的探索与取得的实践成果。本届大会以“引新荟智、绿创未来”为主题，围绕产业再造、融合应用、和合共生三个篇章展开，把脉产业升级新发展机遇，贯彻安全引领创新发展理念，推动构建智能网联汽车产业合作共赢的新发展格局。



TUV南德全球交通服务部首席技术官、IAMTS联合创始人及执行主席 Alexander Kraus受邀做主题演讲

TUV南德：始于安全，不止于安全

作为智能时代的产物，自动驾驶技术在预防交通事故、缓解交通拥堵、为大众出行提供便利、改善城市环境及创造经济收益等方面发挥着重要作用。“虽然人们可以通过自动驾驶技术实现梦寐以求的交通愿景 — 安全与效率，然而随着部署在车辆上的新技术越来越多，与之而来的安全性挑战也愈发严峻。”Alexander Kraus坦言，“如今，智能网联汽车安全可控发展已成为这一颠覆性移动出行演进历程中的主要挑战之一。”

“我们的使命是验证技术的安全性，避免技术对人类和环境造成伤害。”Alexander Kraus继续阐述道，“为了帮助行业确定大批量带有自动驾驶功能车辆的型式审批框架，TUV南德的专家团队正在开发与实施适当的评价指标、工具、方法论等，并与一些国际标准化组织、科研机构及业界关联企业精诚合作，为智能网联汽车为大规模商用铺平道路。”

智能网联汽车技术标准百花齐放，“协同”是关键

作为智慧交通的重要基础，世界各国都在加快推动智能网联汽车的发展。然而，目前全球各主要汽车市场对于高水平自动驾驶及其过渡产品的道路交通法，认证法规及测试标准均有不同的认知及实践。“如何在全球范围内更加高效地探讨这些差异性以及共享从实际测试验证中取得的复杂信息，加速智能网联汽车测试验证技术的协同发展，正是IAMTS成立的愿景。”Alexander Kraus介绍道。

目前联盟已经成立五个技术工作组，分别围绕全球智能驾驶测试场景库、智能驾驶试验场、物理测试与虚拟仿真的关联性、网络安全及高智能汽车认证流程这五大课题开展研究。Alexander Kraus表示：“鉴于市场对于跨地域和监管边界的可靠性、一致性以及可复制的智能网联汽车测试需求与日俱增。IAMTS正着力加快制定相关最佳实践，以促进技术标准和测试方法与尖端科技的协同发展，赋能出行新技术的安全应用，提高社会的接受程度。”

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TUV南德出席并受邀于2021世界智能网联汽车大会发言 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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