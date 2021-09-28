能源领导者发布《24小时无碳能源契约》

Alphabet兼谷歌首席财务官Ruth Porat在联合国大会上呼吁全球社会加入契约行列

纽约2021年9月28日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 领先的能源买家、供应商、解决方案提供商和政府今天宣布与Sustainable Energy for All（SEforALL，可持续能源普及机构）和UN Energy（联合国能源机构）合作，正式启动《24小时无碳能源契约》（24/7 Carbon-free Energy Compact）。该契约代表着一项新的全球努力，旨在加速向无碳电力行业的转型，以减轻最严重的气候变化影响。SEforALL和谷歌今天在纽约联合国能源问题高级别对话期间宣布了这一宣言。除谷歌之外，该契约的成立签署方还包括The AES Corporation、Orsted、EDP、爱荷华州得梅因市、冰岛政府等。

无碳电力领域是创建全球净零排放经济的基础。电力排放占全球温室气体排放量的25%，是其他经济领域（包括建筑、交通和工业）脱碳的关键。要应对这一挑战，我们需要迅速加快清洁能源部署的步伐，开发先进的无碳能源技术，并作出重大的政策改变。

SEforALL和谷歌呼吁企业、政府和其他利益相关者在即将于11月在格拉斯哥举行的COP26（第26届联合国气候变化大会）之前加入契约行列，并致力于推进对全球电力系统完全脱碳至关重要的政策、采购实践、工具和数据。该契约规定了一套原则和行动，参与者可以采取、启用和推进24小时全天候无碳能源，重点关注当地和地区电网的脱碳小时数。

“世界正处在一个十字路口。我们可以继续像往常一样行事，也可以拥抱变革，创造一个更可持续、更公平的未来。这首先要从能源与气候之间建立重要联系开始。作为此次历史性联合国能源问题高级别对话的一部分，能源契约的建立产生了雄心勃勃的承诺和行动，有助于解决能源贫困问题以及努力实现脱碳。 《24小时无碳能源契约》代表着企业、国家、城市和进一步推动我们迈向2030年全球能源目标的其他各方的关键合作关系，”SEforALL首席执行官兼联合国秘书长特别代表Damilola Ogunbiyi表示。

“应对气候变化需要政府和企业以紧迫和专注的方式共同努力。该契约是第一个集体行动联盟，将企业、国家、地方政府以及其他利益相关者聚集在一起，推动24小时无碳电网的创新和投资，我们希望它能取得重大进展。情况刻不容缓，我们需要立即采取行动，我们期待着其他各方与谷歌一起参与我们的努力，”谷歌首席财务官Ruth Porat表示。

契约成立签署方包括：8 Rivers Capital、The AES Corporation、ClearTrace、爱荷华州得梅因市、EDP、Energy Tag、Fervo Energy、FlexiDAO、Google、冰岛政府、Iron Mountain、纽约州伊萨卡市、LevelTen Energy、M-RETS、Orsted、Power Ledger、Statkraft、Tomorrow以及X。契约签署方承诺推进采购实践、市场机制、政策，技术和能源数据透明度，以快速和经济高效的方式实现24小时无碳能源普及。

“作为尖端清洁能源解决方案的开发企业，8 Rivers很高兴能与谷歌和契约中的世界一流合作伙伴合作，加速全球能源向24小时无碳电力系统的转型，让每个人都能在每时每刻获得可靠的清洁电力，”8 Rivers Capital首席执行官Cam Hosie表示。

“采取行动应对气候变化是我们今天面临的最重要和最紧迫的问题，AES很荣幸能加入24小时无碳能源契约组织。我们正在共同创建新的解决方案，如首个24小时向弗吉尼亚州谷歌数据中心提供无碳能源的协议，这将加速建设一个更智能、更绿色的能源未来，”AES总裁兼首席执行官Andrés Gluski表示。

“在我们努力实现净零排放未来的过程中，企业作为最大的能源消费体，显然需要一些解决方案来帮助他们准确管理和跟踪与电力相关的排放。我们很荣幸能够支持并实现向无碳能源未来的转型，”ClearTrace首席执行官Lincoln Payton表示。

“我要赞扬并感谢与我一道采用、支持和推动《24小时无碳能源契约宣言》并致力于电网‘绝对零碳’（即完全脱碳）转型的许多全球合作伙伴。作为一个城市，我们对脱碳能源系统的承诺支持了清洁能源的未来，并确保所有居民都能获得实惠、可靠的可持续能源，”爱荷华州得梅因市市长Frank Cownie表示。

“EDP很高兴能加入《24小时无碳能源契约》。我们非常自豪能站在新技术开发的前沿，来加速电力系统的脱碳和促进清洁能源采用的全球化，”EDP首席执行官Miguel Stilwell Andrade表示。

“24小时无碳能源是能源采购实践的关键进程，EnergyTag很高兴能成为此项契约的签署方。EnergyTag是一项行业领先的非营利计划，旨在定义和建立一个精细能源证书市场，使消费者能够按小时验证其电力消耗来源，并利用消费者对24小时无碳能源的需求来推动投资，”EnergyTag创始人 Toby Ferenczi博士表示。

“24小时无碳能源是推进应对气候变化进展的下一步举措。Fervo Energy很高兴能签署这一重要契约并继续推动地热创新，以创建真正的无碳电网，”Fervo Energy首席执行官Tim Latimer表示。

“在FlexiDAO，我们提供软件解决方案和咨询，帮助公司实现净零目标并成为能源转型的真正领导者。为此，我们非常高兴能与谷歌合作并加入《24小时无碳能源契约》，”FlexiDAO首席执行官Simone Accornero表示。

“Iron Mountain认识到我们的能源网迫切需要脱碳，以及我们作为能源买家建立有意义影响力的机会。我们支持通过本地无碳资源发电来满足每小时所需电力这一终极目标，并使其成为我们以何种方式购买和消耗电力的基石，”Iron Mountain能源和可持续发展总监Chris Pennington表示。

“无碳电力对于实现完全脱碳至关重要。通过加入《24小时无碳能源契约》，纽约州伊莎卡市重申扩大无碳电力供应的承诺，将其作为通往清洁能源未来的一条途径，”纽约州伊莎卡市可持续发展主任 Luis Aguirre-Torres博士表示。

“将每小时电力消耗与无碳电力资源相匹配，需要变革性的能源采购方法，而LevelTen致力于构建必要的软件解决方案，为更多组织提供这一机会。我们与我们的能源和可持续发展顾问网络一起，期待着帮助更多能源买家实现其24小时无碳目标，”LevelTen Energy首席执行官Bryce Smith表示。

“M-RETS很高兴能作为第一家注册机构参与这一倡议，与谷歌合作支持每小时REC索赔计划。这一倡议是促进数据驱动的可再生能源市场的重要一步，”M-RETS总裁兼首席执行官Ben Gerber表示。

“Ørsted的愿景是打造一个完全以绿色能源运行的世界，这包括满足每天及每个小时的需求。我们已经知道要实现24小时可再生能源目标中很长一段旅程的解决方案，我们致力于与我们的合作伙伴一起，为最后一段艰难的旅程提供便利，”Ørsted欧洲大陆地区高级副总裁Rasmus Errboe表示。

“通过PPA和REC实现每小时匹配的24小时可再生能源转型是扩大可再生能源规模的最佳解决方案，因为它在需要电力的时间和地点发出价格信号，并支持稳定、低成本和低碳的能源系统。Powerledger平台可将清洁能源生产的时间和位置数据记录到可再生能源证书和其他商品上，从而可使在M-RETS等平台上注册的eKwateur和RE100等能源零售商能够按小时来无缝交易、匹配和管理其产品组合，”Powerledger董事长及联合创始人 Jemma Green博士表示。

“随着可再生能源在电网上的普及，以高分辨率测量排放变得更加重要。在electricityMap，我们非常高兴能看到这一倡议取得成果，我们希望它将有助于使排放量的测量更接近实际情况，”Tomorrow创始人兼首席执行官Olivier Corradi表示。

“我们很荣幸能加入这项至关重要的契约。在X，我们认识到在应对气候变化所需的时间内实现电网脱碳具有很高的复杂性，这需要整个价值链和全球范围内各国政府和企业的承诺和合作，采取必要行动设计和运营脱碳电网。我们的目标是与合作伙伴一起开发和应用先进的计算技术，支持可脱碳的、经济的、可靠的和有韧性的电力系统的设计和运行，”X副总裁Audrey Zibelman表示。

每个签署方都将在各自的能源契约中落实其具体承诺，这是SEforALL推出的一项创新，并得到联合国能源机构的支持，是联合国能源问题高级别对话的一项关键成果。能源契约是公开且可追踪的承诺，政府、公司和其他各方都将采取具体行动，到2030年实现能源转型目标，包括实惠和清洁能源的普及。有关能源契约注册的更多信息，请访问https://www.un.org/en/energycompacts/page/registry。

有关《24小时无碳能源契约》的更多信息，请访问https://www.un.org/en/energy-compacts/page/compact-247-carbon-free-energy。我们诚邀能源生态系统的利益相关者签署《24小时无碳能源契约》，并可通过电子邮箱[email protected]联系Sustainable Energy for All垂询详情。

相关链接 :

https://www.seforall.org

能源领导者发布《24小时无碳能源契约》 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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