天津市拟出台“非改租”新政要闻

中新经纬9月27日电 天津市住房和城乡建设委员会网站消息，为加快发展保障性租赁住房，天津市城乡建设委日前会同当地相关部门起草《关于非居住存量房屋改建为保障性租赁住房的指导意见(征求意见稿)》(简称《征求意见稿》)，并向社会公开征求意见。 根据《征求意见稿》，天津市行政区域内合法建设的， 闲置和低效利用的商业办公、旅馆、厂房、仓储、科研教育等非居住存量房屋 ，经区政府组织联合审查认定后，允许改建为保障性租赁住房。根据国家和该市有关规定，不符合建设用地准入条件的工业及仓储用地，不得改建为保障性租赁住房。 《征求意见稿》提出，改建保障性租赁住房项目 重点布局在轨道交通沿线、公交站点周边、工业产业园区、商业商务集聚区、高校及科研院所周边 等人口聚集、交通便利、配套完善、租赁住房需求旺盛的区域，促进租赁住房供需平衡和职住平衡。 《征求意见稿》规定，改建保障性租赁住房项目由政府给予土地、财税、金融等政策支持，充分发挥市场机制作用，引导多主体投资、多渠道供给。改建后的保障性租赁住房项目主要 解决符合条件的新市民、青年人等群体的住房困难问题，以建筑面积不超过70平方米的小户型为主，租金低于同地段同品质…