西藏的金秋 青稞田里有意想不到的美丽

中国西藏网讯 在海拔4800多米的雪域高原，一簇簇成熟的青稞，经过高原烈日的炙烤散发出它独有的阵阵芳香，秋风拂过，青稞的乐章奏响在这片土地上。 图为雪山下成熟的青稞 摄影：龙小凤 家住西藏自治区日喀则市岗巴县吉汝村的实塔看着地里成熟的青稞，没有即将迎来丰收的喜悦，反而站在田边发愁。原来家里没有多余劳动力来收割青稞，女儿远嫁青海长期没有回家，老伴也因身体不好无法劳作，他是家里的唯一劳动力。 图为民警们正在给青稞打捆 摄影：龙小凤 西藏日喀则边境管理支队岗巴边境派出所民警在走访调查中了解到实塔这一难题后，在9月26日，派出所民、辅警和村委会工作人员准备好手套、镰刀等工具，火速前往实塔家的青稞地。 图为高原的阳光下民警们劳作的身影 摄影：龙小凤 原本矗立在地里的青稞，经过大家几个小时齐心协力的收割下全部躺下了，民警黝黑的皮肤也开始透着高原红，滚滚汗珠从他们脸庞滑落，青稞地里洋溢着劳动的喜悦。民警焦续才是山东济宁人，虽然第一次参与收割青稞但在掌握经验技巧后，也得心应手，“帮群众收割青稞就像帮自己家里干活一样，虽然累点，但是很有成就感。” 图为民警将打捆好的青稞放在垛上 摄影：龙小凤 倒下的青稞…