“地球第三极”绿色底色和成色更浓

中国西藏网讯 “十三五”期间，纳入监测的河流、湖泊整体水质均达到或优于《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类标准；地级及以上城市空气质量优良天数比例达到99%以上；建立自然保护地81处，占西藏自治区国土面积的35.94%；西藏已记录的野生植物9600多种，野生脊椎动物1072种，随着保护力度的不断加大，野生动植物保护成效逐渐显现…… 细数近年来西藏自治区生物多样性保护和生态文明建设的成效，彰显着“地球第三极”牢固树立“绿水青山就是金山银山、冰天雪地也是金山银山”的理念，绿色底色和成色更加浓厚。 9月27日，在西藏自治区人民政府新闻办公室召开的全区生物多样性保护和生态文明建设成效新闻发布会上，西藏自治区生态环境厅党组成员、副厅长赵昆介绍，西藏自治区党委、政府把生态作为“四件大事”之一进行统筹谋划，更加突出生态文明建设全局定位。 图为扎日南木错 图为羌塘草原上的藏野驴 图为西藏自治区山南市扎囊县境内的雅鲁藏布江畔绿树成荫 “十三五”期间，西藏自治区持续改善生态环境质量。地级以上城市细颗粒物全部达标，PM10、PM2.5年均浓度较2015年分别降低40%、50%，沙尘天气…