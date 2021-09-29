文旅部：暂不恢复旅行社和在线旅游企业出入境团队旅游和“机票+酒店”业务新冠肺炎

原标题：文旅部：暂不恢复旅行社和在线旅游企业出入境团队旅游和“机票+酒店”业务 9月29日，国务院联防联控机制就进一步做好疫情防控和疫苗接种有关情况举行发布会，会上，文化和旅游部市场管理司一级巡视员侯振刚介绍，今天上午，文化和旅游部再次组织召开了全国文化和旅游假日市场工作电视电话会议，对文化和旅游行业的疫情防控、安全生产等工作进行了再动员、再部署。 具体内容有： 一是严格落实旅游景区“限量、预约、错峰”要求，进景区景点必须扫码登记、测量体温、规范佩戴口罩。二是严格做好旅游各环节的疫情防控管理。要求旅行社对旅游产品要进行充分的风险评估，合理控制团队规模。要严格落实各地在交通、住宿、餐饮、游览、购物等方面的疫情防控要求。在游客乘车、入住、参观、就餐等环节要做好相应的疫情防控提醒。三是要求公共图书馆、剧院、互联网上网场所、娱乐场所以及文博单位严格落实相应的疫情防控指南，加强从业人员的健康监测和管理，做好经营场所的通风换气、清洁消毒等工作。四是严格实施跨省旅游经营“熔断”机制，对出现中高风险地区的省（区、市），立即暂停旅行社和在线旅游企业经营该省（区、市）跨省团队旅游和“机票+酒店”业务。五是…