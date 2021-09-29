亏损超6亿元，财务数据里“真实”的携程是怎样的？携程同程去哪儿_新浪科技_新浪网

原标题：亏损超6亿元，财务数据里“真实”的携程是怎样的？ 中秋小长假、国庆长假期间，OTA领域的平台备受关注，携程作为OTA领域的老牌平台，近日发布了2021年第二季未经审计的财务业绩报告，与去年同期的数据相比可以看出，季度营收在连续5个季度的负增长后，终于恢复正向增长，各项主营业务与去年同期相比，表现不错，由此可以看出，携程正在走出新冠疫情的“阴霾”。 伴随国内对疫情的有效控制、疫苗接种率的不断提升，以及国内出台的各项旅行利好政策，国内旅游市场正在加速复苏。单季度亮眼的业绩表现很难看清企业发展的全貌，如果纵观OTA这一行业赛道，综合携程最近五年的财务业绩和运营数据看，携程真实的发展情况又是怎样的呢？ 携程真实的发展状态是怎样的？ 近日，携程（纳斯达克股票代码：CTRP）发布了截至2021年第二季度未经审计财务业绩。从季度营收表现来看，在连续五个季度的同比负增长后，携程终于在本季度迎来了正增长。 财报显示，2021年二季度，携程营收58.92亿元，较去年同期的31.62亿元，增长86%，较一季度的41.09亿元，增长43%。 携程收入主要由住宿预订（Accommodation rese…