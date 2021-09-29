携程Q2财报：持续复苏下存不确定性携程疫情财报_新浪科技_新浪网

原标题：携程Q2财报：持续复苏下存不确定性 2021年，最渴望五一、端午、中秋、国庆这些大小长假的除了旅游爱好者们，就是各类OTA平台了。因为即使在疫情呈现区域性偶发的情况下，国内节日出行消费的需求仍然庞大。 此前携程发布的报告显示，今年暑期跟团游订单同比增长10倍以上，中秋前跨省游订单增长超3倍;而飞猪早先发布的五一数据显示，今年机酒等业务全面超过疫情前数据。 对于去年遭受重创的酒旅票务玩家们，每一次长假都是一次绝佳的回血机会。但疫情之后，国内OTA玩家们被迫全面转向国内市场寻找复苏和增长机会，也引发了比较激烈的本土机酒票务和在线游大战。 头部玩家携程去年因疫情营收几乎腰斩，但在把重心转向国内市场之后，今年业绩复苏明显。最近携程发布了Q2财报，显示营收、净利润等关键数据都有增长。 复苏趋势未变 在大规模疫情被控制后，去年下半年到今年上半年，从市场规模和消费人次变动来看，国内旅游业基本处在复苏大趋势下。 上半年虽然有区域性散发疫情，但没能改变这种趋势，携程整体受益于国内旅游需求的复苏，在Q2也有一些亮眼表现。 第一，主营业务同比都实现了增长。根据财报，2021Q2住宿预订、交通票务、旅…