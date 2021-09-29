[旅行] For 国庆和其他假期来青岛玩的 V 友们，本人作为青岛土著总结的吃喝玩乐攻略一组——美食篇、景点篇、小贴士

For 国庆和其他假期来青岛玩的 V 友们，本人作为青岛土著总结的吃喝玩乐攻略一组——美食篇、景点篇、小贴士 今年 6 月份首发于我的即刻，搬运过来给 V 友作参考~ 原帖地址： https://m.okjike.com/originalPosts/60be08015979170011c81fbf https://m.okjike.com/originalPosts/60c08fa55296300011c4ba29 ⚠️巨长，做好准备⚠️ 🍜青岛整体属于鲁菜体系，因为临海所以美食以海鲜为主，处理海鲜的方式比较粗放，不像南方美食那么精致，保持着鲁菜突出原味、咸鲜为主的特色。 我把青岛的美食分成了蒸海鲜、小海鲜、西餐、苍蝇馆子、连锁店、鲁菜和小吃几大系列，大家可以根据自己的口味和偏好以及预算自由排列组合~ （❣️推荐全部是我吃过以及做过功课收藏了准备去吃的馆子，只代表我个人的口味，每个馆子都能在大众点评查到，大家去之前可以先做做功课，选好你想吃的菜式哦！） 🦪蒸海鲜🦪 如果你是海鲜狂热爱好者，那我建议你一定要安排一顿蒸海鲜。锅底羊汤或鱼汤，蒸满一锅海鲜，原汁原味的鲜甜肯定让你很满足~…