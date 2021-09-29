“双减”下的研学热：别把研学当旅游_旅行

2021-09-29 06:00 来源: 中国青年网 原标题：“双减”下的研学热：别把研学当旅游 近期国内新冠肺炎疫情零星散发，旅游业受影响明显，但研学类旅游产品却异军突起。携程旅行数据显示，今年暑期研学游人数同比增长超650%，亲子游订单中研学类产品订单占比近七成。随着“双减”政策落地，中小学生课外时间得到进一步解放。作为一种集研究性学习与旅行体验于一体的校外活动，研学旅行市场走俏迹象明显。与此同时，专业人士指出，国内研学旅行市场质量及服务标准还有待提高。（《工人日报》9月26日） 2013年，国务院印发的《国民旅游休闲发展纲要》明确要求“逐步推行中小学生研学旅行”。此后，作为一项撬动素质教育改革的杠杆举措，研学旅行逐渐走入人们的视野。2016年，教育部等11部门联合颁发《关于推进中小学生研学旅行的意见》，要求各中小学要把研学旅行纳入教育教学计划，与综合实践活动课程统筹考虑，促进研学旅行和学校课程的有机融合。至此，研学旅行由原先的“校外活动”上升到“校内课程”。 研学是学校教育和校外教育衔接的一种创新形式，通过唤醒学生对不同文化和体验的意识与感受，帮助学生从新的角度看待世界。开展研学…