讲好上海故事 铺好一张床 技能大赛展文旅软实力_城生活_新民网

新民晚报讯（记者 杨玉红）“技能成才.匠心筑梦”——上海市徐汇区第六届旅游行业技能大赛昨日落下帷幕，展示了旅游行业从业者的风采，为迎接2022年第46届世界技能大赛做好人才储备。 防疫进入常态化，大赛建立了较往年更为严密的疫情防控网，验码、测温、登记、配戴口罩、保持人员间距以及更换话筒防护套等措施一应俱全，防护细节完整到位。 技能大赛的比赛项目设立三大竞赛单元，分别是：住宿业客房铺床比赛、“海派之源”讲解比赛、文旅行业知识竞赛，同时保留6项具有徐汇文旅传统特色、极具观赏性，彰显徐汇文旅“汇文艺、惠生活”特质的展示项目，分别是西式烘焙展示、主题铺床展示、中西式创意摆台展示、鸡尾酒调酒展示、非遗文创展示、海派文化咖啡展示。除了酒店、旅馆、旅行社、景区、导服中心，本次比赛还吸引了许多来自文旅志愿者组织的社会选手，如短视频制作达人、学者、旅游爱好者、高中生等。 在文旅行业知识竞赛单元，首次将今年施行的《民法典》以及疫情常态化防控安全知识等内容列入赛题，比赛过程本身也即普法教育及安全传播的过程；“海派之源”讲解比赛中，选手们因地制宜地融入了城市文化讲述风格，融入了海派清口、上海说唱等具有地方特色…