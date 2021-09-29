意大利博洛尼亚2021年9月29日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — “中国论坛”研讨会是MacFrut组织的欧洲味觉艺术项目的一部分，该项目的参与公司有机会通过网络研讨会向亚洲市场展示自己，该网络研讨会有111家来自水果和蔬菜行业的中国公司、专业人士和买家参与。

亚洲市场经理Kevin Auyeung介绍了RK Growers，这是一家与出口密切相关的公司，由四家欧洲生产商创立，旨在汇集优质水果并将其分销给世界各地的消费者。为实现这一目标并保持高质量，RK Growers不断投资品种研究、种植和运输技术与方法以保持卓越。

去年，RK Growers出口的水果和蔬菜超过12.5万吨，此外还有超过3万吨加工水果和蔬菜。这些结果得益于RK对从最佳产区的种植到包装和分销的整个供应链的控制。RK的理念是必须让世界上任何地方的每一位消费者享有相同的体验和相同的质量。为此，RK已与Kiwi Uno、Rivoira、Berry Way等公司建立合作伙伴关系，能够满足世界各地消费者的需求。

“对亚洲来说尤其如此”，Kevin Auyeung表示，“RK Growers的转折点是开设香港办事处。对于我们来说，亚洲是一个基础市场，我们希望以最好的方式为消费者提供服务，因此，我们创建了Dorì和Omnifresh等两个可以代表我们在亚洲大陆业务的项目。”

Dorì是RK Growers的专属项目，黄色猕猴桃因其成熟期、产量高、保藏性好而被选为面向亚洲市场的品种，此外还有Omnifresh，专为亚洲市场提供Ambrosia、Yello、Kanzi和Crimson Snow苹果。

凭借与欧盟以及Apofruit、Origine Group、Jingold、King Fruit和RK Growers的合作，“欧洲味觉艺术”项目将在2021年继续展示意大利的自然和艺术杰作，消费者、记者和专业人士可以参与即将举行的店内活动和展览。

如需了解更多信息和详情，请访问：www.europeanartoftaste.com；www.europeanartoftaste.ch

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欧洲味觉艺术：中国论坛上果蔬出口产地的主角 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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