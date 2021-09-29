巴黎2021年9月29日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 法国汽车制造商 Hopium很高兴地宣布，其Hopium Māchina高端氢动力轿车获得第一批1000辆预订。在本公告发布之前，第一辆Alpha 0实车于6月17日在巴黎进行展示，为这1000辆订单拉开了帷幕。

Māchina的公布价格为120,000欧元，定位在中等豪华车市场，这项业务的完成意味着到2025年，即车辆的预计交付日期时，将有望实现1.2亿欧元的营业额。对于这家成立于2019年的公司来说，这是一个强有力的信号。该公司的目标是在2030年前成为氢能源技术的展示窗口并实现10亿欧元的销售额。

Hopium创始人兼首席执行官Olivier Lombard表示：“欢迎Hopium Māchina的未来用户加入我们的社区。作为第一批订购者，他们显示出对我们项目的支持和对氢能技术这一未来能源的信任。” 这家制造商将为其社区新成员提供量身定制的独特体验，使其能够以沉浸式方式感受Hopium的各项服务。

Hopium 宣布车辆预定达到1000辆 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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