哈尔滨28日新增8例确诊，活动轨迹公布，涉及市场、超市、酒店… 每经网

每经编辑 彭水萍 据“哈尔滨发布”，9月28日，哈尔滨医科大学附属第一医院群力院区报告新增新冠肺炎确诊病例8例，目前在该定点医院接受隔离治疗。 根据流调结果，现将其主要活动轨迹涉及场所发布如下： 9月9日-23日，香坊区东鸿艺境三期及长江路天桥露天市场，道里区海宁皮革城二楼初晓皮草。 9月10日，海宁皮革城四楼美食城。 9月10日-18日，香坊区道台府食品店(东鸿艺境三期院内)。 9月12日，巴彦县喜宴王子酒店。 9月13日，巴彦县王记刀削面，王家菜店，天地人动物门诊。 9月13日、9月21日-23日，巴彦县麟凤家园永安宾馆13号商服。 9月13日、16日，巴彦县盈利生鲜（福泰小区附近）。 9月13日、17日、19日，巴彦县悦鑫超市。 9月14日，香坊区辣舌尖麻辣香锅，巴彦县清北书店，无限极专卖店，华丽制衣厂。 9月14日-20日，巴彦县兴隆镇安民小区早市，兴隆林业局广场，松北区思彤房屋中介。 9月15日，巴彦县潮衣裤服饰批发城，三兴文具（育新小学附近），云洁超市（金泰1期1号院内）。 9月15日、20日，刀削面馆（巴彦县妇幼保健院西侧）。 9月16日，松北区中央红小月亮超市（地恒托斯…