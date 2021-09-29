南京保障性租赁住房实施办法征求意见 户型70平方米以内，鼓励在地铁上盖物业建设保障性租赁住房

扬子晚报网9月29日讯（记者 马祚波）9月29日，记者从南京市住房保障和房产局了解到，《南京市发展保障性租赁住房实施办法（征求意见稿）》已面向社会公开征求意见。该意见鼓励在地铁上盖物业建设保障性租赁住房，规定户型面积原则上在70平方米以内，租金不高于市场价9折。 意见稿提出，保障性租赁住房的房源主要通过新建、改建和存量盘活三种方式筹集。新建主要是利用企事业单位依法取得的自有土地、产业园区配套用地、集体经营性建设用地和新供应国有建设用地建设。改建主要是利用闲置非居住存量房屋改造建设。存量盘活主要是将现有闲置的租赁住房、公寓、单位宿舍、人才公寓等作为保障性租赁住房使用和管理。 在户型方面，新建的保障性租赁住房原则上应当控制在70平方米以内，以30-60平方米的小户型为主。鼓励在地铁上盖物业中建设一定比例的保障性租赁住房。已建成的地铁沿线空置的商业办公用房，可改造为保障性租赁住房。在新建普通商品住房项目中，可配建一定比例的保障性租赁住房。 记者注意到，纳入保障性租赁住房的改建项目，原则上不得少于50套（间）且总建筑面积不少于 2000平方米。土地性质为三类工业用地和三类物流仓储用地的非居住建…