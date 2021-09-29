在世界屋脊看海底珊瑚世界

图为《吉彩祥光——浙江自然博物院院藏珊瑚精品展》一角 摄影：王佳豪 中国西藏网讯 “大家来这边看，这个珊瑚好像个乌龟啊。”“我觉得像水母。”在西藏自治区拉萨市西藏牦牛博物馆参观《吉彩祥光——浙江自然博物院院藏珊瑚精品展》的拉萨市师范附属小学的同学们，难掩对海底珊瑚世界的好奇，一边参观一边和朋友们分享自己的“新”发现。 图为学生在参观展览 摄影：王佳豪 图为学生在参观展览 摄影：王佳豪 《吉彩祥光——浙江自然博物院院藏珊瑚精品展》由浙江自然博物院与西藏牦牛博物馆共同举办。精选浙江自然博物院收藏的200余件珊瑚、贝类等标本。从“认识珊瑚”“珊瑚家族”以及“珊瑚与人类的关系”等三个方面，让西藏人民群众领略“海洋瑰宝”的千姿百态和科学文化，构建东海之滨和世界屋脊的友谊桥梁。展览自9月28日开幕，持续到11月12日。 图为部分展品 摄影：王佳豪 图为部分展品 摄影：王佳豪 展览负责人说：“举办此次展览，使西藏人民得以以另一种方式见证祖国广阔地域所蕴藏的丰富文化。200余件海洋标本跨越了时间、突破了空间、相逢于世间，不但展现出海洋物种的多样性，更体现出浙江人民践行‘绿水青山就是金山银山’的发展理…