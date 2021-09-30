国庆假期可乘公交旅游！河北邯郸构建“公交+旅游”融合发展新格局_河北新闻网

国庆假期可乘公交旅游！河北邯郸构建“公交+旅游”融合发展新格局 2021-09-30 17:22:35 来源：河北新闻网 扫码阅读手机版 9月30日上午，一场以“旅游+公交”融合发展的“公交旅游线路命名及假日直通车开通仪式”在邯郸市文化艺术中心举行。 河北日报记者乔宾娟摄 河北新闻网9月30日讯（河北日报记者乔宾娟）国庆节假日起，大家可以乘坐公交车在邯郸旅游了！记者今天从邯郸市交通运输局、市文化广电和旅游局等部门联合举办的“公交旅游线路命名及假日直通车开通”仪式上了解到，10月1日起，由邯郸市主城区内各大社区、学校等直达周边旅游景点的公交车线路将正式投入运营。这也是邯郸推动“旅游+公交”融合创新发展，助推旅游业在新形势下提质增效的新举措。 “尽览美景，逸游邯郸，公交伴您行。”邯郸市公交集团党委书记、董事长杜海潮介绍，结合邯郸市旅游业发展现状，该集团创新服务模式，提出“旅游+公交”融合发展战略规划，推出“旅游+公交”融合发展“3+1”工程，即以常规公交线路、公交假日直通车、周边景区一日游3个层次公交运营体系，打造1个公交旅游服务品牌，将公交与旅游要素高度融合，实现行业间的产业互联、信息互…