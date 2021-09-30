浙江台州一地公布一密接人员行程轨迹酒店浙江台州大桥_新浪科技_新浪网

原标题：浙江台州一地公布一密接人员行程轨迹 据“黄岩发布”9月30日消息，浙江台州黄岩区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部通报，9月29日，黄岩区疾控中心接到福建省协查函，函件称一名江苏籍密接人员王某26日乘坐动车D3107出差至黄岩区，期间与巴西入境复阳病例杨某某乘坐同一车厢。截至目前，黄岩区已对王某进行隔离管控，并排查到次密接人员15人，均已隔离管控，所涉及重点公共场所均已开展消毒。 以下为密切接触者王某9月26日至9月29日在黄岩期间活动轨迹详情，请广大市民认真核对如有行程轨迹交集，请立即上报。 9月26日 12:24-13:24 动车D3107宁波站至台州西站（2车厢13F） 13:50-15:00 创悦模业有限公司（北城街道大桥路626号） 18:30-19:10 坎头张十字路口附近路边摊吃烧烤 19:21 入住酒店（北城街道维也纳3好酒店） 9月27日 10:00-14：00 科硕模塑（北城街道尚贤路18号） 14:11-18：00 创悦模业有限公司（北城街道大桥路626号） 创意试模(北城街道乐成工业园区) 18:00-19：00 长塘阿魁排挡（北城街道大桥路466号）…