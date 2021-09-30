警方查处未落实“五必须”要求旅馆2万余家，找回一批离家出走的孩子_腾讯新闻

国庆节前夕，9月30日记者从公安部获悉，旅馆“五必须”要求发布以来，公安部部署全国公安机关通过广泛宣传培训、组织专项检查、开展案件倒查，严格督促落实接待未成年人入住“五必须”。截至目前，公安机关累计专项检查旅馆121.1万家，登记报备入住未成年人731.7万人次，核查可疑情况11.4万次，依法查处未落实“五必须”要求旅馆2万余家，及时帮助找回了一批离家出走的孩子，有效预防了一批在旅馆侵害未成年人案件的发生。 公安部新闻发言人贾俊强表示，下一步，公安部将部署各地公安机关将督促落实“五必须”要求作为旅馆业治安管理的重点工作常抓不懈，持续推动“五必须”要求落实落地，坚决筑牢未成年人旅馆住宿保护网。 一是加强日常监督检查，指导各地公安机关围绕未成年人旅馆入住查验登记、入住询问、可疑情况报告等重点环节，结合节假日、寒暑假等未成年人旅馆住宿高峰期，持续加强旅馆落实“五必须”情况的日常监督检查。 二是强化研判反查，部署各地公安机关把未成年人入住频次高、较为集中及曾因未落实“五必须”要求被处罚的旅馆作为重点对象，不断加强“五必须”落实情况的研判反查。 三是健全案件倒查机制，要求各地公安机关对发生侵害未…