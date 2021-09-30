旅游业“回血”有戏？6亿人准备出发周边游旅游业度假区黄金周旅游_手机网易网

作者 / 罗盈盈 过去一年多，反复的疫情形势迫使 旅游业 屡屡按下暂停键。2021年上半年，国内 旅游 收入1.63万亿，比上一年同期增长157.9%，仅恢复到2019年同期的58.6%， 但国内旅游消费需求仍然旺盛，据文旅部发布的数据，刚过去的中秋假期，国内出游8816万人次，周边短途出行产品预订量较2019年增长46%，实现旅游收入371亿元。即将到来的国庆假期，将是今年旅游业“回血”的最后一搏。 ①出游人次预计6.5亿，机票低价刺激出行 根据出游预订大数据，各大OTA旅游平台发布了国庆旅游预测数据报告。同程旅行预计，今年十一 黄金周 期间，全国国内游人数将达6.5亿人次，恢复至2019年同期的八成以上。去年疫情下的国庆假期，全国游客为6.3亿人次。 携程的数据显示，今年十一旅游产品预订高峰期较往年延迟一周左右，中秋节后迎来预订高峰。从当前旅游产品类型来看，用户以预订机票和出游产品为主，机票、火车票订单量占比超40%。截至9月21日，通过携程预订国庆景区门票的订单量与去年同期相比增长超三成，周边酒店的订单占比高于去年同期。 中秋节后近一周国庆机票出票量明显加速，比中秋节前一周增长约…