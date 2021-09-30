反诈、清查、除隐患 国庆节前，成都天府公安这样忙

四川在线记者 伍力 9月28日13时许，成都天府新区公安分局万安派出所接到麓山国际社区一业主报警称，其家中的钟点工郭阿姨有可能被电信网络诈骗，希望民警前往劝阻。 社区民警郑权闻讯后立即赶往该业主家中，通过沟通了解到：郭阿姨前些日子下载了一个贷款软件，按照“指示”进行注册，但是上传个人信息时对方称郭阿姨银行卡卡号输入错误，需要交纳两万五千元的承诺金，不然郭阿姨既拿不到贷款，还要进行分期还款。经过反复劝说，郭阿姨最终放弃了转款。同时，民警对郭阿姨进行了反诈知识宣传，告知郭阿姨如有贷款需求，务必通过正规途径进行解决，不要轻易相信网络上的贷款公司，如遇可疑情况要及时向公安机关举报，及时保护好个人财产、人身安全，不让犯罪分子有机可乘。 做好国庆安保工作，成都天府公安在行动。连日来，天府新区公安分局多警种、多部门整体联动，在常态化开展防范电信网络诈骗犯罪宣传的同时，组织警力到辖区酒店、旅馆、KTV、网吧等场所进行清查，重点检查旅店业是否实名登记、严禁“黄赌毒”措施是否落实到位、娱乐场所是否违规接纳未成年人、消防安全设备是否齐全、疫情防控措施是否落实到位等。 另外，为确保节日期间辖区交通安全形势平稳…