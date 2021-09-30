北京2021年9月30日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年9月27日，全国首场LG美研“LET（LG aesthetics Elite Trainer）钻石精英讲师圆桌会”在成都JW万豪酒店圆满召开。

此次会议不仅从专业角度解析了D-LITE钻石注射技术，同时也是线下首次对LG化学高端新品玻尿酸Y-SOLUTION诗如萱的宣讲；近40名成都院长级医生参会，并在会上对注射技术的前沿趋势及成功案例进行分享探讨。

会议邀请到四川悦好医学美容医院王祥院长为会议做开场致辞，他表示非常感谢能够参与这样一个精英云集的学术交流会议，同时也对LG化学强大的研发实力以及LG美研D-Lite注射技术表达了认可。王院长专业又不失幽默的发言，带动了现场医生们对医美学术的热情。接下来，由成都艺星医疗美容医院谢雯院长分享了《D-LITE注射技术运用精析》，谢雯院长认为：“每个医生的注射理念都有差别，而D-LITE注射技术则为医生们提供了很好的设计思路。”同时，谢雯院长还围绕D-LITE钻石精华注射技术进行了使用经验分享，为大家在实际工作中提供了新思路和新方向。谢雯院长表示，LG化学致系列玻尿酸从亚洲求美者的需求出发，凭借着LG化学过硬的产品研发实力与优秀的产品体验一直备受消费者喜爱，同时她也对D-LITE钻石钻石注射技术进行了高度肯定。



四川悦好医学美容医院王祥院长



成都艺星医疗美容医院谢雯院长

紧接着，Map医学CEO（原四川大学华西基础与法医学院人体解剖教研室）汪贵明老师为大家带来了一场解剖学大餐《D-LITE相关解剖精讲》。汪贵明老师从学术理论出发，结合实际案例，为大家深度剖析了D-LITE钻石注射技术相关全面部解剖知识，并将很多晦涩难懂的解剖内容用通俗易懂的方式传达给大家，强化医生们面部解剖能力，提升玻尿酸面部塑形效果呈现。



Map医学CEO汪贵明老师 （原四川大学华西基础与法医学院人体解剖教研室）

在D-LITE注射技术案例分享环节，四川美莱医学美容医院王晓斌院长、四川华美紫馨医疗美容医院方晓娟主任、成都艺星医疗美容医院范瓅月主任、四川悦好医学美容医院王慧院长、以及成都美绽美整形美容医院刘小娇院长分别针对LG美研D-LITE注射技术案例进行了精彩分享。通过对实际注射案例的分享，使大家更直观的认识到D-LITE是可以助力医生为求美者带来更佳求美体验的注射技术。

分享过后，由四川悦好医学美容医院王祥院长为大家重点介绍了近期上市的LG高端玻尿酸品牌Y-SOLUTION诗如萱。定位于高端市场的Y-SOLUTION诗如萱玻尿酸，是LG化学为追求自然美的亚洲求美者们量身定制的玻尿酸产品。Y-SOLUTION诗如萱致力于打造符合亚洲审美的医美效果，用科技，实现中国求美者的美丽愿望。

通过将优秀设计材料，优秀设计工具，优秀设计公式全方位的升级，Y-SOLUTION诗如萱玻尿酸注射更安全，舒适度更高。同时产品优秀的支撑力以及可以控制用量的注射器设计，还能助力医生更加精准地进行注射，有效提升注射效果。

会议最后，LG美研也为LET精英讲师等参会老师颁发了精心制作的证书。聚焦学术传承，共展医美宏图，通过众多参会老师们专业的学术课程、精彩的案例分享、以及对医学美容新趋势及诗如萱新品的交流与讨论，本次“LET钻石精英讲师圆桌会”成都站圆满落幕。LG化学也将继续坚持引领医美行业新技术、新方向、新理念的全面发展。以亚洲求美者为中心，研发科技美学技术，引领行业标杆。

LG美研钻石精英讲师圆桌会-暨高端新品诗如萱宣讲会成功举行 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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