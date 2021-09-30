公安部新闻发布会通报开展烈士纪念日有关活动情况_新闻发布_中国政府网

公安部新闻发布会通报开展烈士纪念日有关活动情况 2021-09-30 21:22 来源： 公安部网站 【字体： 大 中 小 】 打印 公安部9月30日在京召开新闻发布会，通报公安机关深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，紧密结合党史学习教育和公安队伍教育整顿，进一步筑牢政治忠诚、弘扬英模精神，组织开展烈士纪念日有关活动，全力做好国庆期间维护社会稳定工作，切实保障广大群众欢度国庆佳节的有关情况。公安部新闻发言人贾俊强发布并回答提问。 发布会介绍，9月30日是第8个国家烈士纪念日。当日上午，习近平等党和国家领导人同各界代表一起，向人民英雄敬献花篮。以习近平同志为核心的党中央高度重视缅怀烈士功绩，弘扬烈士精神，在全社会形成崇尚英雄、捍卫英雄、学习英雄、关爱英雄的浓厚氛围。习近平总书记深刻指出，“崇尚英雄才会产生英雄，争做英雄才能英雄辈出”。在庆祝中国共产党成立100周年大会和“七一勋章”颁授仪式上，习近平总书记进一步号召，全党全社会要形成崇尚先进、见贤思齐的浓厚氛围，牢记党的性质宗旨和初心使命，不懈奋斗，永远奋斗，在全面建设社会主义现代化国家新征程上，向着第二个百年奋斗目标和中华民族伟大复兴…