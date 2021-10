2021年10月号封面故事解锁——跟着金庸闯荡河南 Travelling with Jin Yong in Henan 封面故事:跟着金庸闯荡河南 Cover Story: Travelling with Jin Yong in Henan 有语焉:“有华人的地方,就有金庸的小说。”虽说金庸已与世长辞,但他所留下的多部脍炙人口武侠小说,成了一代又一代人不可取代的记忆:在不下千百的神州名山胜景里,有刀光剑影的英雄侠义、有爱恨情仇的快意江湖。其中,文化积淀深厚的河南,是金庸笔下出武林高手最多的地点。就让我们依循金庸大侠描摹的这些人物脚迹,走武林、闯江湖! There is a