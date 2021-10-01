江西抚州4名密接人员行程轨迹公布 涉及酒店、餐馆等酒店江西省抚州市

原标题：江西抚州4名密接人员行程轨迹公布 涉及酒店、餐馆等 9月27日下午，江西抚州有关部门收到关于协查管控境外输入新冠阳性检测者密接人员的《协查函》。经排查，外省人员马某、田某、梁某、潘某等4人来抚时与新冠阳性检测者同车厢密切接触，按照新冠肺炎疫情有关要求，第一时间对上述人员进行了集中隔离医学观察，及时进行了核酸检测采样，结果均为阴性。为切断疫情传播风险链，现将上述四人来抚活动轨迹公告如下： 9月25日上午，外省人员马某、田某、梁某、潘某等4人同乘坐G1373次（8号车厢）列车自上海虹桥出发，上午11：37到达鹰潭北站（全程佩戴口罩，未离开过座位），在鹰潭北站室内停车场b区一嗨租车点租赁浙A7Y1J1牌汽车自驾至抚州高新区万达广场，在万达广场4楼“孙大厨辣椒炒肉”店内一包厢用餐，下午3：00左右结束用餐后，驾车到达丽枫酒店（万达店）并办理入住。 下午4：30左右，马某一行五人驾车前往文昌里街区，途经赣东大桥东端北侧的一个小村庄（位于上河义桥新村北侧）后，到达万寿宫停车场停车，随后步行进入汤家山历史文化街区，并在汝东园历史文化街区灵芝山路与直街拐角处南侧买水。后沿灵芝山路东行，拐入竹椅…