波士顿游民暴增 市府措施惹议

【大纪元2021年10月01日讯】（大纪元记者刘景烨 波士顿 报导）凌乱密集的帐篷搭在街道两边，大量的瓶子、塑料袋和废纸在马路上随风乱飘，衣衫不整、神情萎靡的人们在帐篷外的街上来回游荡。这是波士顿的“ 美沙酮街 （Methadone Mile）”，离市中心商业区只有几哩的距离。 由于附近有许多“美沙酮（戒毒）诊所”，麻州大道（Massachusetts Ave.）、Melnea Cass Boulevard和Southampton街一带从多年以前就开始聚集大量寻求服务的毒瘾人士。尤其当 波士顿 长岛（Long Island）的戒毒和收容设施2014年10月关闭之后，更多的无家可归者分散到了包括“ 美沙酮街 ”在内的城市其它地区。 这两年疫情导致的收容服务缩减，更让这条“美沙酮街”情况恶化。与这条“帐篷街”毗邻的大波士顿食品银行（Greater Boston Food Bank）对Boston.com表示，他们已经花了50万美元来安装摄像头和围栏，还要每年花50万来雇全职保安。这意味着上百万本应给穷人提供食物的资金打了水漂。 这个公益机构的首席运营官廷肯（Carol