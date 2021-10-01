50多家酒店被要求下架APP？周末酒店实名举报携程涉嫌“二选一”携程_新浪财经_新浪网

原标题：50多家酒店被要求下架APP？周末酒店实名举报携程涉嫌“二选一” 财联社（北京，记者 李丹昱）讯， “十一”假期第一天，“周末酒店”度假APP实名举报携程滥用市场支配地位实施二选一，涉嫌垄断。 10月1日，“周末酒店”度假APP（下称“周末酒店”）在其平台上发出实名举报信息，称其连续接到各大合作酒店通知下架发布于该平台上的产品的要求。原因是酒店收到携程旅行网通知，要求与周末酒店有合作关系的酒店下架发布于该平台上的产品，否则将面临携程取消特牌、限流等处罚和限制。 对此，新消费日报记者联系到周末酒店首席市场官郭为文，后者表示：“近三年来，携程曾陆陆续续要求酒店从周末酒店平台上下架，但这次最为严重。十一前夕，接连有50多家酒店告诉我们，携程要求其在周末酒店平台下架，否则将面临携程取消特牌、限流等处罚和限制，其中不乏国际高星酒店集团。” 上海段和段律师事务所律师刘春泉对新消费日报记者表示，上述举报目前只是一面之词，需举报方拿出确凿证据，及相关部门调查核实，最终由执法或者司法机关认定。 截至发稿，携程方面并未就此说法回复记者的采访。 谁动了携程的奶酪？ 据了解，周末酒店属于上海浩颐国际旅…