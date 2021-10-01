平安迎国庆！莱西公安开展集中清查巡控行动

中国山东网—感知山东10月1日讯 “集中清查巡控行动开始，出发!”随着莱西市副市长、公安局局长傅强同志一声令下，莱西市公安局国庆安保集中清查巡控行动正式打响。 2021年国庆节来临，为切实做好节日期间各项社会面治安管控工作，为广大群众营造平安、祥和的节日氛围，确保社会治安秩序持续稳定，9月30日晚，莱西市公安局组织开展了国庆节集中清查巡控行动，全力护航节日期间安全。 为壮大集中清查行动声势，晚7时30分，莱西市公安局举行了国庆节集中清查巡控行动出警仪式，局党委要求全市广大公安民警辅警忠实履行使命任务，向影响安全稳定的一切违法犯罪活动发起强大围剿攻势，以更加昂扬的斗志、更加顽强的作风，全力防范化解各种风险挑战，真正打出气势、打出声威、打出平安，努力让人民群众度过一个平安祥和的国庆佳节。近300名警力在参加出警仪式时表示，将牢记使命、不负重托，全力打击违法犯罪，全力做好清查巡控，全力强化安全监管，为国庆佳节营造安全稳定的社会环境。 启动仪式后，民警分乘摩托车、警车按照既定的路线依次驶向街面，警车一字排开，警灯闪烁，民警携带单警装备，整齐划一，威严有力，充分展现了莱西公安良好形象，形成有力震…