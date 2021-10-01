裸眼3D开启“智见未来”之旅

阿拉伯联合酋长国迪拜2021年10月1日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 10月1日，2020迪拜世博会盛大开幕。本届世博会主题为“沟通思想，创造未来”，上海电气作为中国馆官方合作伙伴与国际能源领域的领军企业应邀出席。在中国馆“沟通与连接”区向世界展示在智慧能源和智能制造等领域的最新成果，通过裸眼3D视频带领观众开启一场“绿色未来”的全景式旅程。

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2020迪拜世博会共计192个国家参展，预计将吸引2500万观众参观，旨在凝聚国际社会力量、促进全球合作、创造美好未来。中国馆是本届世博会面积最大的展馆之一，主题为“构建人类命运共同体 — 创新与机遇”，凸显为“一带一路”沿线国家乃至全人类带来的发展机遇和合作潜能，彰显坚持全球共同发展、构建人类命运共同体的中国主张。

在中国馆的“沟通与连接”展区，上海电气将奉上一场穿越未来的时空之旅。通过裸眼3D视频漫游，以“一镜到底”的方式，依次向观众呈现上海电气与世界各国携手创造的代表世界先进水平的太阳能项目以及风电、氢能、储能、绿色交通、工业互联网等绿色、环保、智能、互联的产业，全景步入充满想象力的未来城市应用场景，展现了“中国智造”低碳未来的美好愿景。

作为中国馆官方合作伙伴及参展者，上海电气聚焦智慧能源、智能制造等业务领域，实施“科技推动、转型升级”的发展路径，响应“碳中和”、“碳达峰”国家战略目标，倡导对话生命，与自然生态协同共生，携手全球创造者一起推动人类进步与社会可持续发展，打造“开放协同、合作共赢”的发展局面，在世界舞台上共赏“华夏之光”。

在为期6个月的展会中，上海电气将在12月迪拜世博中国馆现场举行“上海电气日”活动，与阿联酋及其他国家开展深度交流合作。通过集中展示新能源产业中风、光、储领域的清洁能源整体解决方案，向世界展现上海电气与全球伙伴共建绿色可持续发展社会的实践先行成果，践行“能动全球工业，智创美好生活”的使命。

长期以来，上海电气在“一带一路”沿线国家建设了多个超级工程，受到海内外媒体的高度关注。2018年由上海电气总承包的迪拜950兆瓦光热光伏发电项目正式动工，是目前国家“一带一路”倡议下，上海电气践行“共商、共建、共享”理念的标志性项目，项目预计每年可为迪拜32万多家住户提供清洁电力，减少约160万吨碳排放量。在“一带一路”国家战略领航下，上海电气与沿线国家加强紧密合作，通过先进的技术、丰富的项目经验输出，为沿线国家基础建设持续助力。未来，上海电气将深耕科技赋能、工业创新主阵地，在更多高新技术领域寻求合作突破，与世界各国一道共建“一带一路”命运共同体，与全世界的“智造者”携手共建绿色未来。

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迪拜世博会今日启幕 上海电气亮相中国馆 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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