维州新规：授权工作者11月26日前须打完两剂疫苗 维州州长安德鲁斯（Daniel Andrews）10月1日宣布了一项严格的新规，要求所有授权工作者必须在10月15日前至少接种一剂新冠疫苗，在11月26日之前须完全接种两剂。 安德鲁斯称，这项强制疫苗规定的依据是伯内特研究所（Burnet Institute）的研究和维州首席卫生官萨顿（Brett Sutton）教授的建议。 选择不接种疫苗的工作者将不能获准去现场工作。如果有身体方面的原因，可以免于执行强制疫苗任务。 哪些属于授权工作者或必要岗位及机构 医疗服务人员，包括与医疗相关的口译员、殡仪或停尸服务提供者。 维州乡镇地区（regional Victoria）卫生服务机构的选择性手术和术后护理者。 紧急服务者，包括志愿者和有偿服务人员，主要是为维护或保护人类健康、安全和福祉所需的基本服务；或因紧急情况或安全需要而对任何场所进行重要修理任务。 只在户外而非住宅场所提供服务，或在体育设施提供网络课程的私人教练（持有ABN）。 在礼拜场所举行广播服务和仪式的宗教信仰领袖。 辅助顾客网购取货或送货（Click and Collect or …