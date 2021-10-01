取消投资者利税抵扣政策 新房获20年豁免

【大纪元2021年10月02日讯】（记者李扪心综合报导）本周二（9月28日），政府出台了两项有关 房地产 投资者 的政策和执行细则。其一是住房投资者的 利税 抵扣 分阶段取消的细则，这是今年3月政府出台的多项限制住房投资者的政策之一； 此政策将在10月1日正式开始实施，在2025年3月底的财政年度之前，分阶段取消对住房 投资者 以房贷利率来 抵扣 收入所得税的政策。根据财务部的计算，这项政策将使住房投资者在4年内损失（少赚）超过10亿元。 另一个是有关商业租赁条款的改变，而且在当天立即生效。主要是当商业租户受到大瘟疫（Covid-19）限制（比如封锁或限制营业等）的影响时，可以要求只支付“公平比例”的租金。那些无法与租户就公平租金达成一致的房东，将被迫进入仲裁法庭进行仲裁。 另外，住房租赁合同不得在（因大瘟疫）四级封锁时终止，就是房东不能在最严格封锁时把租户赶出去。 “新建筑”仍获利息抵扣20年 今年3 月，政府宣布了一系列新的住房政策，以期控制过热的住房市场。其中包括延长明线测试（Bright Line Test）至10年，即10年内转卖非自住房产将需缴纳收入所得税，以及取消从所得税…