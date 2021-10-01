【光明网评】国庆假期出游，须臾不忘安全与文明国庆假期旅游_手机网易网

作者：向秋 今年 国庆假期 ，不少人都有出游的愿望和计划。常态化疫情防控下，国庆假期出游，当须臾不忘安全与文明。 在国务院联防联控机制日前召开的新闻发布会上，文化和 旅游 部有关人士表示，今年国庆节面临三个因素叠加，将会使游客人数增加：一是受7、8月份疫情影响，许多公众的暑期旅游需求未能释放，“补偿式”出游意愿强烈；二是部分地方和景区景点出台了一些优惠措施，吸引游客朋友们出门旅游；三是国庆假期天气比较好，秋高气爽，适宜外出旅游。 根据同程旅行发布的《2021“十一”黄金周旅行趋势报告》，国庆节期间，全国国内游人数将达到6.5亿人次，恢复至2019年同期的八成以上。文化和旅游活动，天然具有人员聚集性强、流动性大的特点，将给文化和旅游行业的疫情防控工作带来更大压力。 疫情尚未结束，防控不能放松。近几个月，我国内地发生多起境外输入病例引发的本土聚集性疫情。经过艰苦努力，近期发生的疫情基本得到有效控制，全国绝大多数地区为低风险地区，具备人们假期出游的条件。但低风险不等于零风险，还需时刻绷紧疫情防控这根弦，坚决防止疫情反弹。 对游客而言，出游前需密切关注各地疫情防控部门发布的疫情风险情况。通过权…