旅游｜2021北京朝阳国际文化旅游节国庆期间吸引大量游客_腾讯新闻

日前，由北京市朝阳区文化和旅游局等举办的2021北京朝阳国际文化旅游节在京开幕。2021北京朝阳国际文化旅游节聚焦“潮朝阳 FUN生活”主题，从9月开始一直持续至10月底结束。国庆假期期间，旅游节吸引了大量的游客以及本地市民的参与，拉动节日消费成效显著。 结合疫情防控的需要，本届旅游节采取“1＋N”的方式，由1场开幕式和N个特色文旅活动组成，即1场开幕式，加上潘家园旧货市场、郎园Vintage、郎园Station、798艺术区、751D・Park、酷车小镇、朝阳大悦城、亮马河国际风情水岸、丽都商圈等9个分会场。具体活动包括潘家园“追寻红色记忆 听藏品讲党史”――庆祝中国共产党成立100周年全国红色收藏展览，郎园国际创意文化节、舌尖上的“一带一路”美食嘉年华，798 Young Days园游会，751国际设计节，酷车国际文化节，大悦城青年理想生活节，亮马国际风情音乐节，丽都（国际）露天音乐电影周等百余场。这些活动内容丰富、形式多样、亮点纷呈，遍及北京市朝阳区，从国庆小长假的情况来看，活动打造新消费场景、助力文旅融合的作用十分突出。 国庆小长假期间，游客和市民在位于北京市朝阳区的潘家园旧货…