国庆去哪儿⑬｜嗨翻“综合体”！运动、探店、旅游、购物“一站式”游玩指南

城市夜晚露营 四川在线记者 邓涵予 2021国庆黄金周开启。作为全国旅游热门目的地之一，成都不仅有如诗如画的自然风光、文艺小资的人文气息，近年来，随着成都着力打造“世界赛事名城”，群众体育氛围也日益高涨，一座座多功能、多业态的体育服务综合体拔地而起，有效组合体育、健康、文化、旅游、休闲、娱乐、商业等功能，成为成都市民“一站式”休闲娱乐的“新宠”。 看完国际赛事后不出场馆就可以吃一顿火锅、一场大汗淋漓的运动过后紧跟一套放松理疗、还能同时满足全家购物需求和运动健身需求……10月2日，记者从四川省体育局获悉，目前全省已建成星级体育服务综合体138个，其中国家典型案例3个、4星级18个、1至3星级117个。今年国庆节如何在四川安逸省心耍？这份指南请收藏。 文艺范 相约氛围感精致打卡局 城市夜晚露营：今年国庆节，西村大院将上演一场当下最适合懒人的露营耍法——HYGGE LAB×西村快闪。傍晚在西村大院Z型跑道上挥汗过后，和朋友在隐匿于竹林中的帐篷下聊天、吃美食、哼小调、伴随着极具情调的布鲁斯音乐，还有每晚准时的露天电影……在喧嚣的城市里找到自己可以放空的地方，岂不美哉。 城市夜晚露营 融创xSK…