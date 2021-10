鞭牛士 10月2日消息,据北京青年报,10月1日晚,北京市文旅局发布 假日 首日数据:全市重点监测的199家 旅游 景区(地区)共接待游客132.2万人次,同比增长21.6%,比2019年增长1.1倍;营业收入1亿元,同比增长39%,比2019年增长3.4倍。其中天安门广场观看升旗人数达13万人,同比增长4万人。 特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。 Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded