被实名举报涉嫌二选一垄断，携程：系节假日前下架预售库存，已进行沟通解释

携程旅行网官方微博（@携程旅行网 ）10月1日声明，对其合作伙伴“周末酒店”发布的相关信息开展核查工作，就此声明称: 1、在酒店预售领域携程一直与行业媒体和KOL保持良好的合作关系，其中也包括“周末酒店”，此前双方一直沟通良好，合作顺畅。 2、酒店预售是平台、渠道与商家合作，以优势的价格吸引消费者，消化淡季库存的一种营销手段，一般情况下并不适用于热门节假日。事实上，在节假日来临前，酒店一般也会大量下架携程平台上的预售库存，以便提升收益。对于此类行为，在不违反市场良性竞争秩序前提下，携程一直都给予酒店方面充分的尊重、理解和支持，并积极配合酒店方的运营策略。对目前与“周末酒店”造成的一些误解，携程也已经做出了积极的沟通、解释。 3、携程一直以来都遵守相关法律法规、拥护监管制度、恪守行业规范，坚决支持酒店行业公平竞争，反对“二选一”。同时，携程珍视所有合作伙伴，愿一如既往联动合作伙伴，协助旅游业商家，在疫情反复、旅游行业遭受重创的时刻为合作伙伴和商家带来更多选择和机会，以期齐心协力，共克时艰！ 此前，微信公众号“周末酒店资讯台”10月1日消息，“周末酒店”度假APP当日发布声明称，2021年…