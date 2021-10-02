旅游｜“什刹海文化探访路”_腾讯新闻

什刹海历史悠久，底蕴深厚，身具大运河与中轴线两大文化遗产，在北京城规划建设史上占有独特的地位，可以说“先有什刹海，后有北京城”。为落实《首都功能核心区控制性详细规划》，围绕老城核心价值的保护与传承，系统梳理景区内历史文化资源，将散落的文物古迹、特色文化资源、文化设施和现代城市景观等有序地串联起来，增强首都功能核心区的文化活力与魅力，北京市西城区什刹海街道工委办事处整合各方资源，建设“什刹海文化探访路”项目。9月29日，“城迹探访x静之旅：漫步什刹海”特色文化探访活动带人们进行实地体验。 围绕致敬经典必选之旅、世界遗产寻迹、人文遗存游访、魅力新生体验等主题，什刹海文化探访路推出4条文化探访体验线路、同时发布什刹海品牌视觉形象、什刹海文化探访路线上体验小程序与什刹海文化探访双语地图，以满足人们观光游览、文化探访和城市体验的需求，更好地吸引公众探寻，提高老城保护意识，增加文化自信。同时，以文化探访路为起点，培育一系列共同探索内容和运营的社会组织，协同多元主体参与共建“特色文化探访路”板块，搭建形成基于在地性与老城保护探索实践的共创平台与在地基地――什刹海城市探索中心为核心辐射至什刹海区域的合…