黄金周难捞金：住不满的网红民宿、被年轻人抛弃的旅行社露营民宿周边游散客旅行社黄金周_手机网易网

黄金周难捞金：住不满的网红民宿、被年轻人抛弃的旅行社 2021-10-02 09:08:19 钛媒体APP 图片来源@视觉中国 文 | 商业数据派，作者｜周文斌、祝婷婷、段然 旅游行业这一年，疫情影响如“过山车”般起起伏伏、用户喜好也在不断变化，依然有不少旅游从业者在坚守，为了活着，也为了“诗与远方”。不过，旅游业这轮洗牌源于疫情，但不止于疫情。 “出去玩记得多带几件衣服，7天后指不定在哪隔离。”深圳卫健委发布的公告因为太“贴心”而在网络上被盛传。 可见虽然受疫情影响，但依然挡不住许多人想在 黄金周 放飞自我的心。 每年国庆节旅游黄金周的数据，某种程度上代表着这一年里旅游行业的景气程度。 据中国国家铁路集团预计，今年国庆期间全国铁路预计发送旅客1.27亿人次，相当于2019年同期的92.02%。而在刚刚过去中秋小长假里，全国累积国内旅游出行人次也达到8815.93万，相当于2019年中秋假期的87.2%。 从数据上看，经过了一年多的恢复，国内旅游行业已然接近疫情前的正常水平。但对许多普通的旅游从业者而言，日子却并不好过。 旅行社 首当其冲。 不少旅行社因为出境旅游的关闭，就已经丢掉了近…